Tankvogn udviklet i Tarm transporterer materialer med til sprængniger

Torsdag 26. september 2024 kl: 14:33

Af: Redaktionen VM Tarm og Hypex Bio Explosives Technology har samarbejdet tæt i et pilotprojekt, hvor målet har været at udvikle mere miljøvenlig eksplosionsteknologi.Resultatet er et nyt køretøj til mere miljøvenlig eksplosionsteknologi, som bruger hydrogenperoxid - brintoverilte - i stedet for ammoniumnitrat, der er et nitratsalt, som eksempelvis bruges meget inden for industriel sprængning.Køretøjet kører ud til sprængningsstedet, hvor sprængstoffet bliver blandet af de forskellige stoffer, der er i de forskellige rum i køretøjet.