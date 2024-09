En gruppe "Skøre Chauffører" giver 105.000 indsamlede kroner til børneafdelingen på OUH

Torsdag 26. september 2024 kl: 10:48

Af: Redaktionen (Foto: Privatfoto/facebook-gruppen De skøre chauffører)De skøre chauffører kom kørende i 13 lastbiler til "Tryllebjerget", som børneafdelingen på OUH bliver kaldt. Og børnene på afdelingen kunne så komme ud at se på lastbilerne - og komme op i dem.Fra "De skøre chauffører" lyder det, at de er super stolte over alle, der har gjort det muligt, at gruppen i år kunne donere 105.000 kroner.Og det er jo ikke så skørt.