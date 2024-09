Politiet kontrollerede lastbiler og varevogne ved Storebælt

Onsdag 25. september 2024 kl: 15:36

En sag om dokumentfalsk (et falsk udenlandsk kørekort)

Tre sager om narkokørsel

En sag om kørsel uden førerret til lastbil

Forkert indstillet hastighedsbegrænser på lastbil

En sag om nedslidt dæk

Derudover flere sager om overtrædelse af godskørselsloven, reglerne om køre- og hviletider og fejl på takografer

Kontrollen blev afholdt i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Toldstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Sydsjælland og Lollands-Falsters Politi.Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi konstaterede følgende overtrædelser af love og regler:





Dertil kom flere sager på de øvrige myndigheders område.

I et tilfælde blev en chauffør testet positiv for alkoholkørsel. Hos ham fandt man desuden en kniv og en mindre mængde hvidt pulver, der nu skal analyseres nærmere. Der blev i to andre tilfælde fundet en mindre mængde af henholdsvis amfetamin og skunk hos andre af de kontrollerede chauffører.





- I ni tilfælde standsede vi vare- eller mandskabsvogne med påhængsvogn, hvor vogntogets samlede tilladte totalvægt var på over 3.500 kg, men hvor der ikke var installeret takograf, siger politikommissær Henrik Haensel fra færdselspolitiet i Midt- og Vestsjællands Politi.





- Takograf er ellers påkrævet, når man ikke kan gøre brug af undtagelserne i Færdselsstyrelsens vejledninger, der beskriver, hvornår man kan undlade at anvende takograf. Noget tyder på, at man ikke alle steder i branchen er lige opmærksomme på det lovkrav, siger han videre.





En manglende takograf giver i udgangspunktet en bøde på 12.000 kroner til virksomheden.





Flere af køretøjerne fik en synsindkaldelse i forbindelse med kontrollen.









