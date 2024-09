- Kravet om registrering af brugere er stadig problematisk

Af: Redaktionen Han peger på, at kravet om registrering af brugere stadig er problematisk for andre dele af branchen - eksempelvis udlejningsselskaberne, da kravet pålægger udlejningsselskaberne administrative og økonomiske omkostninger.- Det medfører blandt andet ventetid for kunderne og stilstand for udlejningsbilerne at skulle afvente brugerregistreringsprocessen for kunder, der vil leje en bil i mere end 29 dage. Ligesom bilen ikke kan lejes ud igen, før kunden er fjernet som bruger, siger Jesper Kronborg og fortsætter:- Udlejningsselskaberne administrerer i henhold til udlejningsbekendtgørelsen, hvor kravet om lejekontrakt sikrer, at selskaberne altid ved, hvem der lejer hvert enkelt køretøj. Branchen ser derfor helst at blive undtaget fra kravet om brugerregistrering.