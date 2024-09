Motorvejsbro nord for Aalborg bliver spærret i tre dage

Tirsdag 24. september 2024 kl: 11:21

Af: Redaktionen Arbejdet, der går i gang lørdag 28. september klokken 4.00 og forventes afsluttet tirsdag 1. oktober kokken 23.30, omfatter nyt slidlag og nye fuger på motorvejsbroen. Arbejdet betyder, at Motorvej E39 vil være totalspærret i nordgående retning i hele arbejdsperioden, så trafikanter vil blive ledt ad en omkørselsrute via Høvejen over Gammel Høvej og tilbage til E39 ved tilslutningsanlæg 10, Høvejen.Da arbejdet er vejrafhængigt, kan det ske, at det må udskydes som følge af vejrforhold.