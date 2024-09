Holstebro har fået nyt taxiselskab

Tirsdag 24. september 2024 kl: 11:08

Af: Redaktionen Dantaxis flåde i Holstebro består af ni taxier, der her er linet op i Anlægget i byen. (Foto: Dantaxi)Dantaxi, der med cirka 1.900 taxier fordelt over det meste af Danmark er landets største taxiselskab, har hidtil ikke været fast etableret i Holstebro. Med aftalerne med lokale vognmænd, som Dantaxi benævner som DantaxiPartnere, i byen, har taxi-kunder fået et selskab mere at vælge imellem.De lokale DantaxiPartnere, der har ni biler, har indført en vagtordning og samarbejder med kollegaer på tværs af kommunegrænserne.- Opgaven for vores ni vogne i Holstebro er først og fremmest at betjene vores lokale og regionale kunder. Vi har etableret vagtordninger, der skal sikre, at det er muligt at få en Dantaxi i Holstebro - også i de stille perioder. De ni vogne indgår i et samarbejde med kollegaer i nabobyerne. I Holstebro, Herning og Ikast-Brande er vi nu oppe på 28 vogne, siger Karsten Overgaard, der er DantaxiPartner, og selskabets ambassadør for Midt- og Vestjylland.Karsten Overgaard mener, at det er en stor fordel for kunderne i Holstebro, at de nu kan benytte Dantaxi's landsdækkende taxa-app og dermed få adgang til funktioner som fast-pris og muligheden for at rate chaufførerne, de har kørt med.Hos Dantaxi fremhæver man, at selskabet og deres taxi-partnere er opmærksomme på, at taxi-driften er med til at binde Danmark sammen så private og virksomheder uden for de store byer også har adgang til taxi.- Det fremføres ofte i debatten, at det i de senere år er blevet sværere at få en taxi uden for de store byer. Vi vil gerne gå i en anden retning og være med til at sikre taxikørsel til endnu flere danskere, uanset hvor de bor. Med udvidelsen til Holstebro, har vi nu taxier i et stort sammenhængende område i det midt- og vestjyske. Det giver en mere stabil drift, og det er til gavn for kunderne, siger Dantaxi's kommercielle direktør, Vibeke Wolfsberg.Dantaxi kom til Herning i 2020 og udvidede efterfølgende dækningen til Ikast-Brande. Fordelingen af vogne i de tre kommuner er henholdsvis 9 i Holstebro, 10 i Herning og 8 i Ikast-Brande.Med udvidelsen til Holstebro dækker Dantaxi en stor del af Midt- og Vestjylland. I det område er Dantaxi etableret i følgende kommuner: