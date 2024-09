Tomme højrebaner irriterer hver anden bilist

UNDERSØGELSE FRA VEJDIREKTORATET:

Tirsdag 24. september 2024 kl: 10:58

Giver mere plads på vejene



Lidt fra undersøgelsen:

De holder ikke til højre - 54 procent

De holder ikke afstand til bilen foran - 49 procent

De bruger ikke blinklyset - 29 procent

De er fokuseret på andet end deres kørsel - 28 procent

De kører egoistisk - 26 procent

(Kilde: Verian)

Af: Redaktionen Nogle trafikanter på motorvejene undlader at holde til højre. Ifølge Færdselsloven skal bilister under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.Nogle trafikanter på de danske motorveje undlader at holde til højre, selvom der er plads - til stor frustration for mange andre bilister. Ifølge en undersøgelse blandt danske bilister, som Verian har lavet for Vejdirektoratet, ender det helt oppe på førstepladsen over, hvad der irriterer bilisterne mest ved deres medtrafikanters adfærd.54 procent af deltagerne i undersøgelsen valgte trafikanter, der ikke holder til højre, som én af de ting, der irriterer dem mest. Men det er ikke kun ens medtrafikanters humør, man påvirker, hvis man ikke holder til højre. Det har også en negativ effekt på trafiksikkerheden, når trafikanterne ikke benytter den højre vognbane.- Når man ikke holder til højre, kan det give anledning til frustration blandt andre trafikanter og kan medvirke til risikabel adfærd som overhalinger højre om, kraftige opbremsninger og kørsel tæt på forankørende. Så selvom det kan opleves som det letteste at ligge i midterbanen, skal man altså rykke ind til højre, når muligheden byder sig, siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.Derudover skaber det også et bedre flow i trafikken, når man husker at holde til højre, så de bagvedliggende kan komme forbi. Dem, der ikke kører så hurtigt, kan nemlig risikere at bremse trafikken bagfra, så den ikke glider optimalt.- De bilister, som ikke holder til højre, blokerer i princippet flere vognbaner, da det er ulovligt at overhale højre om. Derfor bliver der mindre plads på vejene til at afvikle trafikken og dermed mere trængsel. Når bilisterne husker at holde til højre, bliver der altså reelt set mere plads på vejene, forklarer Marianne Foldberg Steffensen.For at sætte fokus på problemet lancerer Vejdirektoratet fra tirsdag 24. september kampagnen ”Hold til højre”. Kampagnen skal gøre trafikanterne opmærksomme på, at det øger både trafiksikkerhed og fremkommelighed, når de holder til højre.Og så er det i øvrigt ulovligt ikke at holde til højre. Ifølge Færdselsloven skal kørende under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt. Eller som det lyder i kampagnen: ”Ka’ du, så ska’ du holde til højre.”Ifølge undersøgelsen er det disse fem ting ved andre trafikanter, der irriterer flest bilister:Antal respondenter: 1274. Målgruppe: Bilister 18+ år, der kører over 3.000 kilometer årligt privat eller i forbindelse med erhverv.



Hvad siger Færdselsloven om kørsel på motorveje:



Færdselslovens paragraf 15 - Placeringen på vejen:





Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.

Stk. 2. Har kørebanen tre vognbaner, må et køretøj ikke benytte den vognbane, som er beliggende yderst til venstre i færdselsretningen, medmindre færdslen på kørebanen er ensrettet.

Stk. 3. Afstanden til foran kørende skal afpasses på en sådan måde, at der ikke er fare for påkørsel, hvis køretøjet foran standser, eller dets hastighed nedsættes. Køretøjer, for hvilke der gælder en særlig hastighedsbegrænsning, jf. § 43, skal uden for tættere bebygget område tillige holde en sådan afstand til foran kørende, at overhalende køretøjer uden fare kan føres ind imellem et sådant køretøj og køretøjet foran.

Stk. 4. Kørende skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr og lignende, der er anlagt eller anbragt på kørebanen. Kørende kan dog også køre venstre om, hvis dette er tilkendegivet ved afmærkning, eller indretningen er beliggende på kørebaner med ensrettet færdsel.

Stk. 5. Køretøj, der anvendes ved vejarbejde, kan med fornøden forsigtighed føres således, som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet.

Dermed må det umiddelbart være enkelt at placere sig rigtigt på motorvejene:

Man skal altid holde til højre, når det er muligt. Det er med til at forhindre farlige situationer og letter trafikken. Hvis der er tre eller flere vognbaner i samme færdselsretning, må køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (eksempelvis busser og lastbiler) kun bruge de to vognbaner, der er længst til højre.









(Foto og grafik: Vejdirektoratet)





