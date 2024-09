Hvilende chauffører fik bøder for knap en million kroner

Torsdag 19. september 2024 kl: 10:52

Af: Redaktionen Forud for kontrollen havde Tungvognscenter Syd foretaget en række observationer, der gjorde, at chaufførerne var under mistanke for ulovligt at holde deres regulær ugehvil i deres lastbiler.

Kontrollen viste, at 32 chauffører ulovligt afholdt deres regulær ugehvil i deres lastbiler. Der var udelukkende tale om udenlandske chauffører, og de fleste kørte for udenlandske virksomheder.





Politi-folkene fra Tungvogncenter Syd kunne samlet udskrive bøder til chauffører og vognmænd på 960.000 kroner - 10.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner til vognmanden. Firmaet, der ejer pladsen, blev sigtet for medvirken til, at chaufførerne kunne parkere på pladsen og dermed ulovligt at afholde deres regulære ugehvil i deres lastbiler.





Chaufførerne modtog ifølge Sydøstjyllands Politi bødeforlæggene på stedet, og alle betalte enten bøden direkte eller stillede sikkerhed for bøden. Fire chauffører ønskede sagen indbragt for retten.







Ved kontrollens start var 10 af de 32 lastbiler kørt fra pladsen. Siden er 4 ud af de 10 blevet sigtet, og de resterende vil løbende blive opsøgt og sigtet.







Bøden for den type overtrædelse er 10.000 kroner til chaufføren og 20.000 kroner til den virksomhed, som chaufføren kører for. I alt blev der udstedt bøder for 960.000 kroner ved kontrollen.







Firmaet, der ejer pladsen, hvor chaufførerne holdt hvil i deres lastbiler stod parkeret, blev sigtet for medvirken til ulovlig afholdelse af regulære ugehvil ved at have stillet pladsen, selvom firmaet ifølge politiet vidste, at den blev brugt til noget ulovligt. Firmaet afviste sin medvirken, og politiet forventer derfor at sagen ender for Retten.









