Let chassis bærer tunge containere

IAA TRANSPORTATION 2024:

Mandag 16. september 2024 kl: 16:03

Af: Redaktionen Kögel fremhæver, at det nye chassis markerer sig med optimal fordeling af den lodrette belastning og mange udstyrsvarianter. Hjulafstanden på Kögel Port 20 er forskudt bagud for at øge den lodrette belastning, som chassiset kan klare, og forbedre kørestabiliteten. Efter ønske kan chassiset udstyres med en anden læsseposition til transport på tværs af landegrænser, hvilket øger den lodrette belastning med op til 30 procent. Denne variant muliggør også sikker transport af veksellad af typen C715 og C745.



Innovative funktioner til mere effektivitet

Kögel Port 20 kan suppleres med forskelligt tilbehør - eksempelvis en stige bagpå og en integreret værktøjskasse i det bageste område.





Den nye model, der er baseret på Kögels eksisterende chassisdesign, vil ifølge den tyske producent blive suppleret med en endnu lettere, to-akslet version af den nye tre-akslede Kögel Port 20 i løbet af 2025.





IAA Transportation 2024 - åbner for det brede publikum tirsdag med sidste åbningsdag søndag 22. september.









