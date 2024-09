Stor tysk transportkoncern får dansk ejer

Fredag 13. september 2024 kl: 09:46

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DSV understreger, at opkøbet vil styrke koncernens globale netværk, ekspertise og konkurrenceevne til gavn for medarbejdere, kunder og aktionærer. Værdien af handlen er 14,3 milliarder euro, hvilket svarer til godt 106 milliarder kronerKøbet af DB Schenker vil kunne forbedre DSV’s konkurrenceevne og give adgang til nye markeder i en meget dynamisk og konkurrencepræget industri. Med DB Schenker vil DSV-koncernen få en forventet omsætning på ca. 39,3 milliarder euro baseret på 2023-tal og en samlet arbejdsstyrke på omkring 147.000 medarbejdere i de mere end 90 lande, den samlede koncern vil operere i. Købet af DB Schenker vil kunne styrke DSV’s vækstplatform og udviklingen af en mere bæredygtig og digital transport- og logistikindustri.Med opkøbet vil Tyskland blive et nøglemarked for DSV med væsentlig indvirkning på den fremtidige organisation. Flere centrale funktioner vil forblive i Tyskland, inklusiv i DB Schenkers lokation i Essen. DSV forventer at fortsætte væksten i Tyskland og planlægger investeringer for 1 milliard euro - cirka 7,45 milliarder kroner - i landet de næste tre til fem år. Investeringerne skal understøtte langsigtet vækst og jobskabelse samt bidrage til at udvikle en moderne og attraktiv arbejdsplads. Det forventes, at den sammenlagte koncern vil have flere medarbejdere i Tyskland om fem år, end Schenker og DSV har i dag.- Det er en skelsættende begivenhed i DSV’s historie, og vi er meget begejstrede for at kunne gå sammen med Schenker. Med transaktionen bringer vi to stærke virksomheder sammen og skaber en verdensledende transport- og logistikgigant til gavn for medarbejdere, kunder og aktionærer, siger Jens H. Lund, der er koncernchef og administrerende direktør for DSV.- Ved at tilføre Schenker's kompetencer og ekspertise til vores eksisterende netværk styrker vi vores konkurrenceevne på tværs af alle tre divisioner - Air & Sea, Road og Solutions. Ud over at styrke vores kommercielle platforme betyder opkøbet, at vi kan give vores kunder en endnu bedre service, innovative og skræddersyede løsninger og fleksibilitet til deres forsyningskæder, siger han videre.Som en del af handlen forpligter DSV sig til en række tiltag overfor medarbejderne hos DB Schenker i Tyskland, der gælder i to år efter af handlen. Kollektive aftaler og individuelle medarbejdervilkår for tyske medarbejdere ved handlens gennemførsel vil blive fastholdt i perioden. DSV vil også anvende de tyske principper for medbestemmelse.Aftalen er betinget af godkendelse fra Deutsche Bahn's bestyrelse og Bundesministerium für Digitales und Verkehr, som forventes at blive modtaget i løbet af de kommende uger. Derudover er opkøbet betinget af de sædvanlige regulatoriske godkendelser, som forventes at være på plads i andet kvartal næste år.DSV forventer at finansiere handlen gennem en kombination af egenkapitalfinansiering for omkring fire-fem milliarder euro samt gældsfinansiering.Indtil transaktionen er formelt gennemført, fortsætter DSV og DB Schenker som to uafhængige og separate virksomheder med drift som hidtil.