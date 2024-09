Chauffører kan parkerer til halv pris fra 1. oktober

TRUCKSTOP VED HORSENS:

Tirsdag 10. september 2024 kl: 11:54

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tirsdag 1. oktober 2024 ophører perioden med gratis parkering på Recharge Citys sikrede lastbilparkeringsanlæg, hvor lastbilchauffører indtil nu har kunne prøve de nye og banebrydende faciliteter kvit og frit. Fra 1. oktober vil Recharge City have fokus på at teste booking-systemet, og derfor vil det være muligt at få 50 procent rabat, hvis man forhåndsreserverer sin parkeringsplads online.Recharge City fremhæver i den forbindelse, at restauranterne på det nye truckstop tilbyder fordelagtige rabatter til chauffører.