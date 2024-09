Vognmandsorganisation formoder, at krav falder bort

Af: Redaktionen Reglen om registreringen af såkaldte sekundære brugere af et registreringspligtigt motorkøretøj har været gældende i en længere årrække, men er ind til nu ikke blevet håndhævet. Men Motorstyrelsen understreger reglen i en vejledning på området som følge af den politiske fokus på at dæmme op for vanvidsbilister.Motorstyrelsen begrunder de skærpede regler med, at det vil gavne politi, skatteforvaltning og andre myndigheder i bestræbelserne på at finde ud af, hvilke personer, der har adgang til et givet køretøj.Men som vi tidligere har beskrevet her på transportnyhederne.dk, er det nogle regler, som de forskellige transportorganisationer mener, hører hjemme et helt andet sted end på det professionelle godstransportområde. Her kan man med meget stor præcision finde frem til, hvem der har kørt et givent køretøj på et givent tidspunkt via køretøjets takograf, lønsedler eller arbejdssedler fra virksomhederne. Det behøver man ikke yderligere krav for at få frem.Erik Østergaard, der er administrerende direktør for DTL, siger til transportnyhederne.dk, at han på mødet med Motorstyrelsen mandag 9. september har en klar formodning om, at han vil få at vide, at kravet vil falde bort, når det gælder ansatte chauffører.Han tager udgangspunkt i det svar, som den nu tidligere skatteminister Jeppe Bruus (S) gav en række transportorganisationer på transportområdet i sidste uge. Erik Østergaard går også ud fra, at selvom skatteministeren efter 29. august hedder Rasmus Stoklund (S), står brevet fra Jeppe Bruus stadig ved magt.Interesserede kan læse mere i følgende artikler: