Transporterhvervet har fået svar fra skatteministeren

REGISTRERING AF CHAUFFØRER SOM BRUGERE AF BILER:

Torsdag 29. august 2024 kl: 09:52

Af: Redaktionen

Skatteminister Jeppe Bruus skriver:





Tak for jeres henvendelser om registrering af køretøjsbrugere af 5. juli og 2. august 2024.





Indledningsvist vil jeg gerne slå fast, at formålet med at præcisere reglerne om registrering af brugere alene har været at bidrage til at styrke indsatsen mod vanvidsbilisme og snyd på leasingområdet.

Det har således ikke været intentionen at ændre på selve brugerbegrebet, eller hvornår der skal ske registrering.





Når det er sagt, har I med jeres henvendelser sat fokus på behovet for at se på, om kravet om registrering af brugere kan indrettes mere hensigtsmæssigt. Det har jeg bedt mit embedsværk om at se på.





Kravet om registrering af brugere tjener flere formål og har betydning for flere myndigheder samt organisationer, og en nærmere afdækning af området er derfor nødvendig.

Jeg vil dog gerne her og nu - som jeg også har sagt i pressen - tilkendegive, at vi snarest skal have gjort op med den situation, at lønmodtagere risikerer at ende med regningen, hvis deres arbejdsgiver ikke betaler bilafgifterne på et arbejdskøretøj. Dermed vil arbejdsgivere også undgå de administrative byrder, som er forbundet med registrering af brugere.

Endnu engang tak for jeres henvendelser om denne problemstilling og for, at I aktivt vil bidrage til den dialog og afdækning, som jeg ved er igangsat fra ministeriets side.





Som det fremgår, er jeg meget optaget af, at sagen snarest finder sin løsning.









Vognmandsorganisationen DTL oplyser til transportnyhederne.dk, at den har møde med Motorstyrelsens direktør mandag 9. september om sagen. Motorstyrelsen hører under Skatteministeriet.





DTL forventer derudover at blive indkaldt til møde i Skatteministeriet.

