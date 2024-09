Rejsekort er åbnet som app til alle på 18 år eller mere

Onsdag 4. september 2024 kl: 12:18

Med Rejsekort som app:

Har man sit Rejsekort i hånden, hvis man har sin telefon med

skal man kun checke ind én gang på samme rejse, også selvom man skifter transportmiddel undervejs

Kan man få hjælp til at checke ud med påmindelse og Smart check ud

Et langsomt farvel til de blå Rejsekort-standere

Børn og unge under 18 år

Personer, der er visiteret til rabat på grund af et handicap eller førtidspension

Check ind af medrejsende, hund og cykel

Erhverv

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!