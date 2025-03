Transportløsning har skiftet navn

Torsdag 27. marts 2025 kl: 10:29

Af: Redaktionen

Begge virksomheder har forkortet fortalt fokus på ITS - Intelligent Transport Solutions - eller systemer, og Journeo plc' køb af den danske virksomhed er blandt andet begrundet i mulige udviklingsmuligheder for MultiQ' ITS-systemer rundt i Europa og øgede investeringer i regionen.









For Journeo plc, der har hovedsæde i Ashby-de-la-Zouch mellem Birmingham og Nottingham i Midtengland, giver de kombinerede erfaringer og viden mulighed for at samarbejde med transportoperatører og myndigheder på tværs af regionen med det mål at levere mere smart, sikker sikre og bæredygtig transportservice.









Mads Henrik Hansen, der er administrerede direktør i Journeo A/S - den danske del af Journeo plc, peger på, at den lokale struktur i selskabet med support-team og service fortsætter.









Russ Singleton, der er administrerende direktør i Journeo plc, forklarer, at købet og integrationen af den danske virksomhed giver god mening.









- MultiQ's ry og erfaringer er et stærkt match for Journeo. Jeg har en forventning om at se Journeo-kunder i Storbritannien få gavn af vores udvidede ekspertise inden for tilgængelig information i busser og infoskærme rettet mod passagererne, ligesom nordiske kunder nu kan få adgang til bredere erfaring inden for levering af transformative transport-teknologiprojekter, lyder det fra Russ Singleton.









I forbindelse med købet og integrationen af MultiQ i Journeo plc er Marcello Gregorovic udnævnt til Business Development Manager for regionen.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.