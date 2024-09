Tirsdag 3. september 2024 kl: 13:58

Lidt om Bent Mortensen A/S:

Hans tilfredshed gælder ikke kun selve traileren, men også samarbejdet med Henrik Korsdal fra Ejner Hessel A/S, der har leveret traileren.- Hele processen omkring leveringen har bare spillet 100 procent. Jeg har kendt Henrik i mange år, og jeg er meget imponeret over hans kendskab både til produktet og til vores behov, siger Jesper Mortensen.Den nye trailer er i første omgang sat i drift bag en fire-akslet krantrækker med en 100 tm-kran. I starten af næste år får FL-02’eren ny trækkraft, når Bent Mortensen A/S får leveret en ny fem-akslet Volvo FH16 Aero med en 165 tm Palfinger-kran.- Vi råder i øjeblikket over otte store tre- og fire-akslede kranbiler, et par mobil- og tårnkraner på op til 150 tons samt selvkørende minikran på bælter til forskellige løfteopgaver under trange pladsforhold i industrien og byggeriet. Vi løfter og transporterer alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Det gælder de fleste typer materialer og udstyr som eksempelvis containere, byggematerialer, maskiner, pavilloner, huse og glaspartier, forklarer Jesper Mortensen.FL-02 sengetraileren er som nævnt leveret af Henrik Korsdal fra Ejner Hessel A/S i Brande, der blandt andet er ansvarlig for salget af TII Scheuerles vejgående trailere i Skandinavien. Det har Hessel været siden 2023, hvor Henrik Korsdal skiftede titlen som selvstændig trailerleverandør af blandt andet vejgående TII Scheuerle- samt Pacton-trailere ud med titlen som salgskonsulent hos Hessel, der i forvejen også har agenturer for de polske CMT- og spanske Leci-trailere.Bent Mortensen A/S bygger på næsten 100 års erfaring begyndelsen af slutningen af 1920’erne, hvor Niels Johannes Mortensen etablerede en vognmandsforretning i Østjylland. Den blev videreført af sønnen Edvard Hugo Mortensen og videre igen af dennes søn Bent Mortensen fra midten af 1950’erene og frem til 1978. Her tog Bents søn Per over og stod i spidsen frem til 2000, hvor femte generation i form af Jesper Mortensen træder ind i firmaet. I 2011 omdannes virksomheden til aktieselskab, hvor Jesper Mortensen overtager 61 procent af virksomheden, mens hans far, Per Mortensen beholder resten.