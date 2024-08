Mindre speditionsvirksomhed er endt i Skifteretten i Roskilde

Fredag 30. august 2024 kl: 13:02

Af: Redaktionen Det drejer sig om virksomheden Sydkysten Transport ApS, CVR-nummer 40561234, der har drevet virksomhed fra en adresse på Ølbyvej i Lille Skensved.Skifteretten under Retten i Roskilde har taget virksomheden under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Retten modtog 14. august.Advokat Jørgen Makholm, der har adresse på John Tranums Vej i Esbjerg, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator opgjort pr. 28. august inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Sydkysten Transport ApS blev ifølge CVR-registeret etableret 3. juni 2019. I det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2023 kom selskabet ud med et underskud efter skat på 624.000 kroner, en egenkapital på minus 738.000 kroner og en balance på 226.000 kroner. I de to foregående regnskabsår - 2022 og 2021 - var resultatet også negativt.





Sydkysten Transport ApS var ejet af Sydkysten Holding ApS.





