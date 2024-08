Karrosseribygger holder afskedsreception for medarbejder gennem 44 år

Onsdag 21. august 2024 kl: 12:45

Jørgen Rasmussen er efter 44 år hos Fyns Karosseribyg A/S gået på efterløn.

Af: Redaktionen Jørgen Rasmussen kom til Fyns Karosseribyg A/S 12. marts 1981, da han blev ansat i virksomhedens afdeling i Søndersø. Men før ansættelsen arbejdede han for det daværende Søndersø Karosseri, hvor han også blev udlært. Det var her, han mødte Keld Thomsen, stifteren af Fyns Karosseribyg. De to lærte hinanden at kende som kollegaer, og deres professionelle forhold fortsatte, da Keld Thomsen valgte at blive selvstændig i 1977 og grundlagde Fyns Karosseribyg A/S.Under sine tidlige år hos Fyns Karosseribyg A/S var Jørgen Rasmussen en drivkraft i udviklingen af virksomhedens produkter. Især spillede han en stor rolle i udviklingen af opsamler-bilerne til blomstervognmændene på Fyn i 1980'erne og 1990'erne. Hans tekniske dygtighed og innovative tilgang bidrog markant til virksomhedens succes og produktudvikling.Jørgen Rasmussen har altid haft en lederrolle i virksomheden, hvor han har haft ansvaret for et team af kollegaer og lærlinge. I 2005 blev han udnævnt til værkfører i Søndersø-afdelingen, hvor han fik ansvar for både opbygninger og reparationer. I denne rolle har udnyttede han sin faglige ekspertise og var mentor for mange af sine kollegaer, hvilket har gjort ham yderst vellidt og respekteret af både kollegaer og kunder.Jørgen Rasmussen, der vil blive savnet i hverdagen i Søndersø-afdelingen, er blevet efterfulgt af Jonas Hansen som værkfører.Hos Fyns Karosseribyg A/S ønsker alle Jørgen Rasmussen det bedste i hans nye virke som efterlønner og takker ham for hans mange års tro tjeneste og betydelige bidrag til Fyns Karosseribyg A/S.I afledning af Jørgen Rasmussens afsked med Fyns Karosseribyg A/S afholder virksomheden afskedsreception fredag 23. august fra kl. 12:00-15:00 på Maltgørervej i Søndersø, hvor der vil være mulighed for at tage afsked med Jørgen Rasmussen og samtidig hilse på Jonas Hansen.