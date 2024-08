Service-aftale for brugte biler er populær

Af: Redaktionen - Vi kunne se et behov i markedet, hvor serviceaftaler ofte kun var tilgængelige for nye køretøjer. Hos Iveco tilbyder vi derfor denne unikke serviceaftale, der gør det muligt for vores kunder at tegne en aftale på brugte køretøjer, som er yngre end seks år fra deres første registreringsdato. Aftalerne løber fra seks måneder til fem år ad gangen alt efter kundes behov og bilens alder, siger Nico Jørgensen, der er TCO-manager hos IVECO.Serviceaftalen sikrer, at alle nødvendige reparationer og udskiftninger af reservedele bliver håndteret uden uventede omkostninger. Når kunden betaler et fast månedligt beløb, får han økonomisk og driftsmæssig tryghed.- Vi har oplevet stor tilfredshed fra vores kunder og tilmed en stigende interesse for denne aftale. Iveco tilbyder tre forskellige aftaler, en for regelmæssig service, en for forlænget garanti og en for garanti og slidtage, siger Remmi Edelbo Pedersen, der er Pre-Owned Manager hos IVECO.Han fremhæver, at serviceaftalerne er særligt betydningsfulde og fordelagtige for virksomheder, der er afhængige af deres køretøjer for at holde gang deres forretninger i gang.Ved at vælge en serviceaftale får man adgang til specialiseret viden og erfaring hos de mange autoriserede værksteder, hvilket har både driftsmæssige og økonomiske fordele.- Vores mekanikere er uddannede og certificerede af os, hvilket sikrer høj og kontinuerlig kvalitet. Desuden kan man være sikker på, at man får Iveco-reservedele, der er fremstillet til netop vores modeller og i henhold til vores høje standarder, siger Nico Jørgensen.Remmi Pedersen peger på, at med mulighed for at købe yderligere dækning, kan kunderne fortsætte med fuld sikkerhed og kontrol over omkostningerne - også selvom køretøjet er brugt.