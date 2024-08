Råd for trafiksikkerhed får ny direktør

Fredag 16. august 2024 kl: 13:45

Jakob Bøving Arendt tiltræder søndag 1. september stillingen som administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik. (Foto Thorleif Ravnbak)

Af: Redaktionen Jakob Bøving Arendt skal fra sin nye post stå i spidsen for at påvirke trafikanternes adfærd, så der sker færre ulykker på vejene. Situationen i dag er, at adfærden i trafikken er skyld i ni ud af ti alvorlige trafikulykker.- Det er vigtigt, at trafiksikkerhedsarbejdet står stærkt i alles bevidsthed, og det kan Jakob Bøving Arendt være med til at sikre. Vi har mange års erfaring og succes med at påvirke adfærden på vejene i en mere sikker retning, så Danmark i dag er et af de mest trafiksikre lande i verden. Den indsats skal Jakob Bøving Arendt være med til at forankre og forny, siger Michael Svane, der formand for Rådet for Sikker Trafik - og tidligere branchedirektør i DI Transport og i vognmandsorganisationen DTL.





Jakob Bøving Arendt er uddannet cand.scient.pol. og er forhenværende pressechef for statsminister Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Jakob Bøving Arendt har også været kontorchef i kommunikationsenheden i Statsministeriet under Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, og han har tidligere været ansat i Finansministeriet og DI. Siden 2020 har Jakob været direktør i Kost- og Ernæringsforbundet med ca. 30 medarbejdere og 8.000 medlemmer.













- Det vigtige arbejde glæder jeg mig til at tage fat på sammen med formandskabet og resten af forretningsudvalget, medarbejdere, myndigheder og de mange medlemsorganisationer og samarbejdspartnere, der alle har en aktie i at skabe sikre veje, cykelstier og fortove. Vi kan kun løse denne vigtige opgave i fællesskab.





Jakob Bøving Arendt afløser Mogens Kjærgaard Møller, der efter 11 år som administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik har valgt at gå på pension.





Om Rådet for Sikker Trafik:

Rådet for Sikker Trafik arbejder for at forebygge trafikulykker ved at påvirke viden, holdning og adfærd ved hjælp af undervisning, rådgivning og kampagner

Rådet for Sikker Trafik arbejder efter målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan om, at der i 2030 højst må være 90 dræbte, 900 alvorligt tilskadekomne og 10.000 lettere tilskadekomne personer i trafikken. Det svarer cirka til en halvering fra 2020-2030

