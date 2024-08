Nordjysk forhandler overtager forhandler længere sydpå

Torsdag 15. august 2024 kl: 15:27

Nyt skilt - samme ansigter

Af: Redaktionen Stiholt koncernen har overtaget aktiemajoriteten i Bache A/S, og vil fremadrettet drive Stiholt Erhvervsbiler A/S og Bache A/S som én samlet Iveco-forhandler. (Foto: Stiholt Erhvervsbiler)Som Iveco-forhandler kommer Stiholt Erhvervsbiler A/S dermed til at kunne tilbyde varebiler og lastbiler fra seks afdelinger i Jylland. Stiholt-koncernen overtager aktiemajoriteten i Bache A/S, og vil fremadrettet drive Stiholt Erhvervsbiler A/S og Bache A/S som én samlet IVECO-forhandler.Trods sammenlægningen vil kunderne fortsat blive mødt af deres sædvanlige kontaktpersoner ude i filialerne.- Vi er rigtig glade for aftalen og ser frem til fremover at drive Stiholt Erhvervsbiler A/S og Bache A/S som en endnu stærkere Iveco-forhandler. Den ånd, som Bache A/S er drevet i, stemmer helt overens med Stiholts kultur og værdier, så de to organisationer går godt i spænd. Denne aftale markerer i høj grad begyndelsen på et spændende nyt kapitel for begge virksomheder, siger bestyrelsesformand i Stiholt Erhvervsbiler A/S, Henrik Bruun Nielsen.Selv om skiltene på facaden på sigt ændrer udseende, så vil kunderne fortsat blive mødt af deres vanlige kontaktpersoner - både på værksteder og kontor.



Michael Gadekær, der i dag er direktør for Stiholt Erhvervsbiler, vil blive administrerende direktør i begge selskaber, imens Grethe Harmuth fra Bache A/S fortsætter som driftsdirektør med ansvar for værkstedsaktiviteterne. Michael Bache vil indtil videre fortsætte som leder af salgsorganisationen, imens ledelsen søger efter den rette profil til fremadrettet at drive salget.







- I praksis bliver der ikke tale om de store ændringer. Vi vil fokusere på at levere høj kvalitet og service til vores kunder, og udgangspunktet er, at det er samme personale, kunderne vil møde i alle afdelinger, nu blot under fælles ledelse, siger Michael Gadekær og fortsætter:





- Vi ser frem til at udnytte synergierne mellem vores virksomheder, styrke vores markedsposition og vækste gennem samarbejde i alle processer. Vores medarbejdere er og vil fortsat være kernen i vores succes, og vi vil sikre en smidig overgang med fokus på samarbejde og udvikling. Derfor har vi også valgt at bibeholde den nuværende administration i Padborg.







Fokus er fortsat på at holde kunderne på landevejen

Hos Bache A/S er man også enig i, at der er et godt match imellem de to virksomheder, og derfor bliver det nemt fortsat at bevare fokus på det vigtigste - at kundernes forretning skal understøttes.





- Det er vigtigt for os, at medarbejderne fortsat møder glade på arbejde. Vi oplever, at den DNA, der er hos Stiholt, i høj grad matcher DNA'en hos os - både i forhold til medarbejdere og kunder. Medarbejderne skal trives, så vi sammen kan sikre, at kunderne bliver betjent hurtigt og professionelt, så de kan drive deres forretning med bilerne ude på landevejen igen, siger Michael Bache i forbindelse med, at Stiholt-koncernen overtager aktiemajoriteten i Bache A/S.





Hos Iveco i Norden ser meget positivt på udviklingen og fusionen mellem de to danske forhandlere.





- Vi er glade for, at vi med sammenlægningen af to dygtige forhandlere får en endnu stærkere enhed, der kan servicere vores jyske kunder. Bache A/S har haft en vigtig andel i at bygge IVECOs succes på det danske marked, og nu ser vi frem til at videreudvikle vores samarbejde med Stiholt, siger Håkan Jönsson, Business Director hos Iveco i Norden.

















