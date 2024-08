Højesteretsdom påvirker praksis for refusion til flypassagerer

Torsdag 15. august 2024 kl: 13:04

Af: Redaktionen

Hovedreglen har ind til nu lydt, at hvis man skulle have sin billet refunderet, fordi ens fly var forsinket eller aflyst, var det flyselskabets ansvar at betale direkte til passageren. Og det er den hovedregel, som Trafikstyrelsen har behandlet klager fra flypassagerer, uanset om billetten er købt hos flyselskabet selv eller via billetformidlere som eksempelvis Travellink, Kiwi eller Mytrip.









Dommen fra Højesteret, der er en stadfæstelse af en dom fra Byretten i Kolding 21. januar 2022, men en afvisning af Landsrettens afgørelse fra 13. juni 2023, ændrer ifølge kontorchef Line Elikofer, der er ansvarlig for området i Trafikstyrelsen, på den regel.









- Tidligere anså vi flyselskabet som ansvarligt, uanset hvor billetten var købt, men sådan vil det ikke altid være fremover, siger Line Elikofer.









Forklaringen findes i den sag, som Højesteret har afgjort. Her købte to personer flybilletter via en billetformidler. Da rejsen sidenhen blev aflyst, udfyldte passagerne en blanket på flyselskabets hjemmeside for at få deres penge tilbage.









Højesteret vurderede på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen, at passagererne selv havde accepteret en løsning, hvor flyselskabet udbetalte refusion til billetformidleren, som siden skulle sende pengene videre til de to passagerer.









Det gjorde billetformidleren imidlertid ikke, hvilket fik de to passagerer til at lægge sag an mod flyselskabet.









Nu har Højesteret slået fast, at en passager ikke kan kræve refusionen udbetalt af flyselskabet, hvis den pågældende passager har accepteret, at flyselskabets refusion kan ske til billetformidleren.









I en sådan situation må man i stedet henvende sig til billetformidleren for at få pengene retur. Og det har ifølge Line Elikofer betydning for behandlingen af klagesager.









- Her i Trafikstyrelsen behandler vi klager over flyselskaber, men ikke over billetformidlere. Så hvis vi på baggrund af sagen vurderer, at passageren har accepteret, at refusionen kan udbetales til billetformidleren, vil vi i stedet henvise passageren til at gå videre til Nævnenes Hus eller domstolene, siger hun.









Dommen betyder også, at flyselskaber kan søge om at få afgjorte sager i Trafikstyrelsen genoptaget, hvis selskaberne mener, at sagerne ville have fået et andet udfald med den nye praksis.









Det centrale i den forbindelse vil være, om luftfartsselskabet mener at kunne dokumentere, at passageren i sagen havde accepteret, at luftfartsselskabet kunne udbetale refusionen til passagerens billetformidler.









her: Interesserede kan læse mere om Højesterets dom









Fakta om klagevejen som flypassager:

Man kan gratis klage til Trafikstyrelsen over flyselskaber, hvis man oplever, at ens rettigheder som passager ikke bliver overholdt

Hvis man har købt flybilletter via en billetformidler, vil Trafikstyrelsen behandle klagen og vurdere, om ansvaret ligger hos flyselskabet eller hos billetformidleren

Hvis ansvaret vurderes at ligge hos billetformidleren, skal man henvende sig til Nævnenes Hus eller domstolene, hvis man ønsker at gå videre med sagen, da Trafikstyrelsen ikke behandler klager over billetformidlere

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.