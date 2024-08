Omkørsel ved motorvej gav for lange køer

Torsdag 15. august 2024 kl: 10:35

Af: Redaktionen

Arbejdet med at lægge ny asfalt på strækningen mellem tilkørsel 15 Jyske Ås og frakørsel 18 Vodskov N forventes at vare omring en måned afhængigt af vejret.









Arbejdet betyder, at de sydgående spor på strækningen er spærret. I første omgang blev der etableret omkørsel ad den gamle hovedvej Rute 180, men på grund af for lange kø-tider ændrer Vejdirektoratet på trafikafviklingen, så trafikanterne bliver ledt over i nordgående spor i stedet for ad den nuværende omkørsel via rute 180.









Ændringen kræver en del forberedelse og bliver gennemført i uge 34.









Der vil stadig være spærring af sydgående ramper ved 16 Hjallerup og 17 Lyngdrup, da overledningen skal forbi hele arbejdsområdet. Der vil være risiko for kø ved indsnævringerne til ét spor både i nordgående og sydgående retning.









