- Rederi fragtede mere gods og flere passagerer over havet

Onsdag 14. august 2024 kl: 10:14

DFDS' samlede fragtmængder i juli 2024 endte 9,4 procent højere end i 2023. Justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og lukningen af Calais-Tilbury-ruten var stigningen på 6,3 procent.









Fragtmængderne på skibene over Nordsøen endte var lige over 2023, da stigende mængder mellem Kontinentet og Storbritannien opvejede lavere mængder fra bilindustrien. Middelhavsmængderne var i juli højere end i 2023 drevet af fremgang mellem Tyrkiet og Frankrig.









På Den Engelske Kanal var mængderne i juli fortsat højere end i 2023 og Østersø-mængderne fortsatte ligeledes med at stige.









I de seneste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter med 4,1 procent fra 38,8 millioner i i 2023-22 til 40,4 millioner i 2024-23. Stigningen var 2,0 procent justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet og Calais-Tilbury-lukningen.









Antallet af passagerer i juli i år endte 40,0 procent højere end i 2023 som følge af tilgang af færgeruter med over Gibraltarsstrædet med mange passagererer. Holder man de nye ruter ude af beregningerne sammen med lukningen af Calais-Tilbury-ruten, endte passagertallet 3,1 procent lavere end i samme måned sidste år. DFDS peger på, at den justerede nedgang var en følge af færre passagerer på Den Engelske Kanal og Østersøen. Antallet af biler steg med 24,7 procent. Justeret for Gibraltarstrædet var antallet af biler 4,4 procent lavere end i juli sidste år.









I de seneste tolv måneder, 2024-2023, er det samlede antal passagerer steget med 30,8 procent til 5,8 milllioner sammenlignet med 4,4 millioner for 2023-22. Stigningen var 6,6 procent justeret for de nye ruter over Gibraltarstrædet.