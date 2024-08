Onsdag 14. august 2024 kl: 09:46

Fra kvartalsrapporten:





Andet kvartal 2024:

Omsætning steg med 9 procent til 7,6 milliarder kroner

EBIT (driftsresultatet) faldt med 28 procent til 519 millioner kroner

CO2 færge-emissionsintensiteten blev reduceret med 3 procent

Forventning til 2024:

EBIT (driftsresultat) på mellem 1,7 og 2,1 milliarder kroner mod tidligere forventet på mellem 2,0 og 2,4 milliarder kroner

Uændret omsætningsvækst på mellem 8 og 11 procent





- De vigtigste prioriteter for resten af året er at blive ved med at beskytte vores færgenetværks vigtige markedspositioner og få vendt Logistics’ resultatudvikling, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør og koncernchef hos DFDS.









Han fremhæver, at årets andet kvartal blev mere udfordrende end forudset, og af DFDS derfor reviderer resultat-forventningen til 2024.









De vigtigste prioriteter for resten af året er at blive ved med at beskytte vores færgenetværks vigtige markedspositioner og få vendt Logistics’ resultatudvikling.









Samtidig med, at DFDS arbejder med at blive ved med at beskytte sit færgenetværks vigtige markedspositioner og få vendt logistik-aktiviteternes resultatudvikling, fortsætter koncernen med at realisere værdien af det udvidede netværk og drive den grønne omstilling fremad.









- Vi fortsatte i andet kvartal med at beskytte vores strategiske positioner på færge-markedet i Østersøen og Den Engelske Kanal i et markedsmiljø med ratepres fra overkapacitet og begrænset vækst i fragtmængder. Vores evne til at opnå fuld dækning for omkostningsstigninger er derfor nedsat for tiden, siger Torben Carlsen og fortsætter:









- Det er vores overbevisning, at beskyttelsen af vores rutenetværk på den korte bane er afgørende for vores langsigtede vækst og robusthed, idet markederne over tid vil re-balancere udbud og efterspørgsel.









Logistik-aktiviteter er udfordret af et vanskeligt marked

DFDS noterer i kvartalsrapporten, at en stor del af koncernens logistiknetværk klarer sig godt i et udfordrende markedsmiljø med øget marginpres og væsentlige skift i kundestrømme i de belgiske og hollandske aktiviteter. I andet halvår har DFDS fokus på yderligere tilpasning af omkostningerne til det nuværende prisniveau og på organisk mængdevækst.









Foruden de vanskelige markedsforhold noterer DFDS, at resultatet af logistik-aktiviteterne i andet kvartal blev påvirket af, at forretningsenheden Nordic Cold Chain ikke gav det forventede resutat. En i gang-værende turnaround af enhedens indtjening forventes afsluttet inden årets udgang.









Samlet set forventer DFDS, at koncernens logistik-aktiviteter i Logistics Division vil komme ud med et lavere resultat i årets tredie kvartal, mens resultatet for årets fjerde kvartal forvetes at overstige resultatet i den samme periode sidste år.









her: Interesserede kan se DFDS delårsrapport for årets andet kvartal