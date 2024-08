Året første syv måneder har budt på flere nyregistreringer

TUNGE LASTBILER:

Lørdag 10. august 2024 kl: 01:01

Af: Redaktionen

Volvo Trucks ligger nummer et med 968 nyregistreringer, hvilket er over 100 flere end Scania, som med 853 ligger på andenpladsen. Både Volvo Trucks og Scania har hver fået nyregistreret over dobbelt så mange som Mercedes-Bens, som med 410 indtager trediepladsen foran MAN på fjerdepladsen med 319.









DAF ligger nummer fem med 150, mens Renault Trucks ligger nummer seks med 58, Iveco nummer syv med 45 og Ford Trucks nummer otte med 11. Herefter følger leverandørerne af specialkøretøjer, BMC, Dennis Eagle og Rosenbauer med henholdsvis 2, 2 og 1.









I nedenstående tabel baseret på tal fra Bilstatistik.dk kan man se markedsandele og antallet af nyregistrerede lastbiler over 16 ton i Danmark i årets første syv måneder sammenholdt med samme periode sidste år.









Nyregistrerede lastbiler over 16 tons Mærke Januar - juli 2024 Januar - juli 2023 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 968 34,34 % 831 33,84 % Scania 853 30,26 % 758 30,86 % Mercedes-Benz 410 14,54 % 270 10,99 % MAN 319 11,32 % 287 11,69 % DAF 150 5,32 % 154 6,27 % Renault Trucks 58 2,06 % 77 3,14 % Iveco 45 1,60 % 62 2,52 % Ford Trucks 11 0,39 % 14 0,57 % BMC 2 0,07 % - - Dennis Eagle 2 0,07 % 1 0,04 % Rosenbauer 1 0,04 % 2 0,08 % I alt 2.819

2.456







(Kilde: Bilstatistik.dk)

