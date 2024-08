Samsø-firma kører også med kølebiler

Fredag 9. august 2024 kl: 13:46

Chassis-opbygning:

Letvægts chassis længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge side

Kølekasse-opbygning:

Glasfiberkasse

Binderækker i 900 mm højde

2 stk. sandwichdøre i bagenden

2.500 kg Zepro foldelift

Carrier 1550 kølermaskine

Pladebund, der er TÜV godkendt til 9.000 kg

Rumindhold på 88 kubikmeter

Stål-værktøjskasser i venstre side

Af: Redaktionen Om den nye køletrailer fra Lamberet:Lamberet-traileren, der er monteret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.





Brdr. Kjeldahl I/S, der har hjemsted i Nordby på Samsø, blev stiftet i 1988 af brødrene Søren Peter Kjelddahl og Jens Kristian Kjelddahl med løg- og kartoffelproduktion af høj kvalitet som hovedaktivitet. I dag omfatter aktiviteterne - ud over kartoffel- og grøntsagsproduktion - pakkeri, transport, maskinværksted og entreprenørvirksomhed.





