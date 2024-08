Energiselskab henter ny driftsdirektør hos raffinaderi

Tirsdag 6. august 2024 kl: 10:37

Christopher Mercado er tiltrådt som driftsdirektør (COO) i DCC Energi, der har hovedsæde i Nærum.



Privat er Christopher Mercado bosat i Vanløse i København sammen med sin hustru og to børn. Han er oprindeligt uddannet i Statskundskab fra Københavns Universitet, og har desuden en master i forretningsudvikling (MBD) fra CBS.





Om DCC Energi:

DCC Energi leverer en bred vifte af energiprodukter og brændstoffer. Som et af landets største energiselskaber udvikler DCC Energi løbende forretningen med nye, mere bæredygtige energiformer i takt med, at kundernes behov skifter - eksempelvis biobrændstoffer, biogas, ladeløsninger til elbilister, varmepumper og varmeservice

Selskabet står bag Shell tankstationerne i Danmark og forsyner danske lufthavne med flybrændstof. DCC Energi beskæftiger 250 medarbejdere

DCC Energi har hovedsæde i Nærum og købte i 2016 hovedparten af Shell's tankstationer i Danmark 60 procent af DCC Energi ejes af DCC plc, der er en international koncern med aktiviteter i 22 lande inden for teknologi, sundhed og energi. Virksomheden har eksisteret siden 1976 og er noteret på Børsen i London

DCC plc køber og udvikler virksomheder med udgangspunkt i en stærk lokal tilstedeværelse og fokus på langsigtet værdiskabelse. De senere år har DCC blandt andet investeret massivt i produkter og løsninger, der relaterer til den igangværende energiomstilling, som er helt central i forhold til de klimaudfordringer, verden står over for





Af: Redaktionen - Det er en verden og en virksomhed, jeg kender rigtig godt, siger Christopher Mercado, som tiltrådte sin nye stilling som driftsdirektør hos DCC Energi torsdag 1. august. Stillingen som driftsdirektør blev ledig, da virksomheden tilbage i maj udnævnteden daværende driftsdirektør, Daniel Andersen, til administrerende direktør.Christopher Mercado kommer til DCC Energi med erfaring fra energibranchen, hvor han fra 2021 har været ansvarlig for kommercielle relationer og salg hos Crossbridge-raffinaderiet i Fredericia - herunder til blandt andre DCC Energi. Tidligere var han gennem 15 år ansat i forskellige kommercielle og ledende roller hos Dansk Shell.Med skiftet til DCC Energi træder Christopher Mercado ind i en hverdag, hvor der er langt flere og forskelligartede energiløsninger på hylderne, hvor kundebilledet er bredt, og hvor der strategisk fokuseres målrettet på nye løsninger, der bidrager til energiomstillingen i samfundet og hos forbrugerne.- Jeg er blevet tilbudt en mulighed, der sjældent kommer forbi i den her branche. DCC Energi er en virksomhed, jeg kender rigtig godt gennem et tæt samarbejde de seneste år. Jeg har også interesseret fulgt med i deres ambitioner på energiomstillingen. Så jeg glæder mig virkelig til at komme tilbage til en bredt kundefokuseret virkelighed, hvor nye energiformer og energiomstillingen spiller en central rolle for virksomhedens udvikling, siger han og tilføjer:- Konkurrencedygtighed og gode strategiske partnerskaber er alfa og omega i energibranchen. Her kommer jeg med nyttige relationer og erfaringer fra min tid i både Dansk Shell og Crossbridge, som jeg sammen med mine kollegaer kan sætte i spil på tværs af hele paletten af energiløsninger til samfund og forbrugere. Sidst men ikke mindst, så kommer jeg nu endnu tættere på arbejdet med den grønne omstilling i energibranchen og hos de slutkunder, der skal bruge energien i deres hverdag.Som ny COO får Christopher Mercado ansvaret for al distribution, indkøb og forsyning i tæt samspil med supply-afdelingen i DCC Energi - herunder brændstofforsyningen til de omkring 200 Shell tankstationer, der er i Danmark, HVO og diesel-forsyninger til kommunale aktører og private virksomheder. Derudover bliver han som COO også overordnet ansvarlig for DCC Energis store kundecenter.