Køreteknisk anlæg på Djursland sætter strøm til undervisningen

Tirsdag 6. august 2024 kl: 02:02

En elektrisk vej mod nye tider

Fremtidens persontransport



Om Tradium:

”Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers” er et uddannelsescenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område: hhx, htx, eux, eud og AMU

Skolen beskæftiger ca. 450 medarbejdere og underviser ca. 2.800 årselever på seks adresser i Randers og Pederstrup på Djursland

Tradium har en vision om at være en internationalt orienteret og stærk partner for erhvervslivet samt en udviklende og attraktiv arbejdsplads med professionelle medarbejdere

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Centerchef på Tradium Ring Djursland, Thomas Boll Matthiesen. (Foto: Tradium)- I takt med samfundets omstilling til grønnere transportformer er det afgørende, at Tradium Ring Djursland også bidrager med relevante uddannelsestilbud. Ved at anvende de nyeste elektriske køretøjer, såsom el- taxier og el-busser, sikrer vi på Tradium, at kursisterne er rustet til fremtidens transportbehov, siger centerchef Thomas Boll Matthiesen.Thomas Boll Matthiesen er netop startet i stillingen som centerchef og har visioner for det køretekniske anlæg på Djursland, der markerer sig med at være anlagt i et terræn, der er præget af niveauforskelle, der åbner for eksempelvis glatbanekørsel både op og ned af bakke og manøvrering på en bane. hvor det både svinger og går op ad bakke.- Med adgang til et af Nordens bedste køretekniske anlæg og dygtige undervisere er Tradium Ring Djursland et ideelt sted for kompetenceudvikling. Mange virksomheder oplever økonomiske fordele ved at implementere energirigtig kørsel, og de, der fokuserer på bæredygtighed, tiltrækker og fastholder lettere talentfulde chauffører. Derfor understøtter disse nye kurser ikke kun de enkelte kursisters karriereudvikling, men bidrager også til en mere bæredygtig fremtid inden for transportsektoren, siger Thomas Boll Matthiesen.Fra 28. oktober til 30. oktober tilbyder Tradium Ring Djursland derfor for første gang kurset ”Grundlæggende kørsel med el-bus”.Kurset fokuserer på at optimere elforbruget og forbedre køreteknikken i el-busser. En nyindkøbt elektrisk bus vil være omdrejningspunktet for den køretekniske del af EU-efteruddannelseskurserne for busser, der afholdes fra 14. oktober til 18. oktober.På Ring Djursland genintroduceres også muligheden for at tage taxi-kørekort. Det er knap et årti siden, kursuset sidst blev tilbudt, men på grund af stigende efterspørgsel har Tradium valgt at udbyde kurset igen.En faglærer, der er opdateret på den nyeste viden, står klar til at gennemføre kurserne, som netop foregår i el-biler for at klæde chaufførerne på til en mere bæredygtig fremtid.Det første kursus afholdes fra 2. december til 13. december.