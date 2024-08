Vestsjællandsk vognmand valgte Volvo

Mandag 5. august 2024 kl: 15:55

Chauffør Lars "Trucker" ved sin nye Volvo FH.

Af: Redaktionen Lars "Trucker" har fået lov til selv for at designe og koordinere opbygningen af sin nye trækker, der skulle være en Volvo.Trækkeren er eksempelvis udstyret med hjørnekamera, Work Remote, læssekamera, køleskab og mikroovn. Olaf Jensen A/S har tegnet servicekontrakt på bilen og valgt Volvo Connect-abonnementet "Chaufførtider".Opbygning med hydraulik og kornsuger er udført af Albjerg’s Maskintec, mens den øvrige opbygning er foretaget hos Vognsmeden i Grindsted. Laugesens Autolakereri har lakeret trækkeren i Olaf Jensen A/S' farver, mens den indvendige plysning i førerhuset er udført hos Fix Autopolstring. Slutklargøring er foretaget hos Volvo Truck Center i Holbæk, og den sidste kosmetiske klargøring er udført hos Ditte’s Bilpleje. Lastbilen er solgt og leveret af Peter Hansen Volvo Truck Center i Holbæk.