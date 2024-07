Ejeren af Nordic Waste-grunden har stævnet Randers Kommune

FORURENINGSSAG VED ØLST SYD FOR RANDERS:

Onsdag 31. juli 2024 kl: 10:30

Af: Redaktionen Ifølge stævningen, der er dateret 12. juli, anser DSH Recyling afgørelsen som ugyldig, dels fordi de mener, at der ikke er grundlag for at anse DSH Recycling som den ansvarlige for driften og dels fordi afgørelsen har mangler.Afgørelsen pålagde DSH Recycling som skadevolder, at betale for akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med miljørisikoen forårsaget af jordskredet hos Nordic Waste.Randers Kommune traf afgørelsen på grundlag af kammeradvokatens undersøgelser.- Randers Kommunes afgørelse blev truffet på grundlag af kammeradvokatens undersøgelser og vurderinger, vi ser derfor med sindsro frem til retssagen, selvom jeg naturligvis synes, det er ærgerligt, at vi nu skal bruge penge på retssager i stedet for, at DSH påtager sig sin del af ansvaret frem for borgerne i Randers Kommune, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og fortsætter:- Vi har som kommune en forpligtelse til at arbejde for at holde borgerne skadesløse ved den miljøskade, der er sket på grunden hos Nordic Waste og DSH Recycling, der ejer grunden. Med stævningen ønsker DSH tilsyneladende at omgøre vores afgørelse vedrørende miljøskade og dermed om, hvorvidt DSH som ejer af grunden også har et ansvar for den skete miljøskade.Hos Randers Kommune mener man, at afgørelsen er faktuelt og processuelt i orden.DSH Recycling stiller sig i stævningen kritiske overfor årsagen og grundlaget for at Randers Kommune er nået frem til afgørelsen.- Jeg har ikke yderligere kommentarer til indholdet af stævningen, da det er spørgsmål, retten nu skal tage stilling til. Vi mener naturligvis, at vores afgørelse er faktuelt og processuelt i orden, siger Jesper Kaas Schmidt.Interesserede kan læse stævningen