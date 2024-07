Myndigheder har anholdt otte menneskesmuglere i Rumænien

Tirsdag 30. juli 2024 kl: 13:58

Resultater fra 29. juli 2024:

9 steder gennemsøgt (2 i Arad, 3 i Bukarest, 1 i Oradea og 3 i Timișoara)

8 anholdelser (rumænske og syriske statsborgere)

32 migranter fundet i et af de gennemsøgte sikre huse (9 irakiske og 21 syriske statsborgere samt 2 andre med ukendte nationaliteter)

Beslaglæggelse af dokumenter, elektronisk udstyr og kontanter

Smuglingsgebyr på mellem 5.000 og 10.000 euro

Grænseoverskridende samarbejde

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En operation ledet af landets politi og grænsepoliti - Poliția Română og Poliția de Frontieră - og støttet af Europol og med involvering af det bulgarske generaldirektorat for bekæmpelse af organiseret kriminalitet (Главна Дирекция Борба с организираната престъпност), har resulteret i opløsningen af et organiseret kriminelt netværk, der beskæftigede sig med smugling af migranter.De mistænkte menneskesmuglere hjalp mod betaling migranter fra Bulgarien til Rumænien og derefter til Vesteuropa. Efterforskningen blev også støttet af myndigheder i Østrig, Tyskland og Ungarn.Europol oplyser, at efterforskningen afslørede, at det kriminelle netværk, der hovedsageligt bestod af syriske og rumænske statsborgere, opererede fra Bukarest og brugte byen Timișoara i det vestlige Rumænien tæt på grænsen til Ungarn som et knudepunkt til at huse og facilitere transporten af migranter til Vesteuropa. De mistænkte rekrutterede migranter fra Mellemøsten, hovedsageligt Syrien, som ønskede at nå vesteuropæiske lande, især Tyskland.Lederen af det kriminelle netværk var en syrisk statsborger, der havde boet i Rumænien i tre år. Han havde stærke forbindelser til andre nøglepersoner baseret i Istanbul i Tyrkiet og fungerede som regional koordinator for migrant-smuglingsaktiviteter langs denne del af ruten.Han rekrutterede angiveligt rumænske statsborgere, som normalt arbejdede som private taxachauffører, til at transportere migranterne. Mellem februar og maj i år opdagede de rumænske myndigheder fem menneskesmuglinger med i alt 70 irregulære migranter. Personerne, der blev transporteret i lastbiler skjult mellem almindeligt gods, betalte mellem 5.000 og 10.000 euro for den samlede smuglingsydelse frem til deres endelige destination.Europol faciliterede udvekslingen af information og ydede operationel koordinering og analytisk støtte. På indsatsdagen udsendte Europol en analytiker til Rumænien for at krydstjekke operationelle oplysninger mod Europol's databaser og for at give efterforskerne i marken nye spor. Europol faciliterede også udsendelsen af efterforskere fra Bulgarien for at støtte de rumænske betjente, der var involveret i de operationelle handlinger i marken.