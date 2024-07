Den tyske regering overvejer permanent grænsekontrol

DAGBLAD:

Tirsdag 30. juli 2024 kl: 11:08

Af: Redaktionen Dagbladet JydskeVestkysten skriver, at grænsekontrollen viste sig effektiv over for en omfattende illegal indvandring i Tyskland, hvilket har fået den tyske regering til at overveje permanent grænsekontrol landets ydre grænser - eksempelvis mod Danmark.I Schleswig-Holstein - den nordligste delstat i Tyskland - kalder regeringschefen Daniel Günther fra CDU grænsekontrol for et vigtigt og effektivt middel specielt dér, hvor der i højere grad er illegale indrejsende.Det er den tyske forbundsregering, der med sin egen politistyrke står for bevogtningen af Tysklands ydre grænser.







JyskeVestkysten skriver, at 6.401 uønskede indrejsende afvist ved de tyske ydergrænser og 275 menneskesmuglere blev anholdt i ugerne med skærpet indrejsekontrol i forbindelse med EM.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.