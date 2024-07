Politiet gaflede truck-tyve i Ringsted

Tirsdag 30. juli 2024 kl: 10:48

Af: Redaktionen Gode oplysninger fra vidner betød, at politiet kunne stoppe varebilen med traileren ikke langt derfra. To mænd - en 49-årig fra Lolland og en 37-årig fra Stevns - blev anholdt og sigtet for indbrud og tyveri af en gaffeltruck.Den 49-årige mand var fører af varebilen viste sig at være narkopåvirket og køre uden gyldigt kørekort. Politiet fandt under en visitation 0,43 gram kokain på manden. Varebilen, der ikke var ikke registeret eller forsikret, var forsynet med nummerplader fra et andet køretøj.Den 49-årige fik udtaget en blodprøve, før han sammen med den 37-årige blev afhørt på stationen. De to mænd blev senere løsladt, men kan forvente et retsligt efterspil.