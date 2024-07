Rederi forlader aftale om space charter på rute mellem Dover og Calais

Mandag 29. juli 2024 kl: 10:32

Af: Redaktionen Space charteraftalen blev indgået i maj 2021 for at styrke færgeproduktet til fragtkunder gennem kortere ventetider.Baggrunden for, at DFDS forlader space charteraftalen med P&O Ferries på ruten over Den Engelske Kanal, er, at P&O Ferries fornyligt har indgået en yderligere og separat space charteraftale med den tredje færgeoperatør på Dover-Calais, Irish Ferries. DFDS peger på, at vilkårene for en fortsat space charteraftale med P&O Ferries dermed er ændret. Hos DFDS er vurderingen, at rederiet kommercielt vil være bedre stillet ved at operere uden for en sådan space charteraftale.DFDS fremhæver, at selv om space charteraftalen har medført fordele til nogle fragtkundesegmenter, har aftalen også resulteret i kompleksitet og begrænsninger.DFDS vil fortsætte med at udvikle og optimere sine to ruter på Den Engelske Kanal - Dover-Calais og Dover-Dunkirk - for at levere pålidelige og effektive færge services til såvel fragtkunder som passagerer.Derudover vil DFDS fortsætte med at forfølge sin ambition om at tilbyde dekarboniseret færgedrift på Den Engelske Kanal ved at indsætte ​​elektriske færger med start i 2029.