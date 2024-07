Trafikselskab tilpasser busafgange i det vestlige Himmerland

Torsdag 25. juli 2024 kl: 10:49

Af: Redaktionen Søndag 11. august sker der flere ændringer i den nordjyske kollektive trafik, hvor blandt andet expresbusnettet forbedres. Det betyder overordnet, at der kommer flere afgange med expresbusserne, at flere byer betjenes af expresbusser, og at de regionale ruter i højere grad understøtter expresbusserne.

En af de konkrete ændringer, der træder i kraft til august, er på rute 100, der kører mellem Hvalpsund, Nibe og Aalborg. Her tilpasses afgangene, så der fremover er otte afgange ind til Aalborg i hver retning i myldretiden på hverdage mod seks afgange i dag. Samtidig kommer bussen til at stoppe ved både Hasseris Gymnasium og Katedralskolen i Aalborg for at forbedre transporten for både elever og ansatte på de to gymnasier.







- Helt overordnet handler det om at fremtidssikre den nordjyske kollektive trafik og sikre mest mulig mobilitet for flest mulige. Derfor er vi nødt til at tilrettelægge ruterne efter de områder, hvor der er det største passagergrundlag og dermed også den største efterspørgsel på kollektiv trafik, siger Ole Schleemann, der er direktør for kunder og drift hos Nordjyllands Trafikselskab.







Parløb mellem flere ruter

Fra søndag 11. august kører både Expresbus 950X, Rute 50 og Rute 100 på strækningen mellem Aalborg og Nibe. Derfor giver det mening at tilpasse afgangene på Rute 100, så der i weekenderne er enkelte afgange mellem Hvalpsund og Nibe, hvorfra man kan komme videre med Expresbus 950X mod Aalborg.





- Nogle af ruteændringerne vil komme til at kræve en vaneændring fra kundernes side, og det er vi meget bevidste om. Der vil være kunder, som vil opleve, at den bus, de plejer at kunne tage, er ændret enten i rute eller i afgangstid, eller at de måske i stedet skal benytte sig af Plustur for at komme til nærmeste stoppested. Men i det store billede sikrer vi, at vores busser kører i de områder, hvor der er størst behov, siger Ole Schleemann.





På strækningen Aalborg - Frejlev - Sønderholm - Nibe vil Rute 50 og 100 køre forskudt af hinanden på hverdage i myldretiden, så passagerne samlet set vil opleve, at der kører en bus på strækningen hver halve time. Linje 1 bliver til gengæld afkortet, så den ikke længere kører til Sønderholm og Frejlev. I stedet bliver Linje 18 forlænget til de to byer i de tidsrum, hvor rute 50 og 100 ikke kører - det vil sige om formiddagen, om aftenen og i weekenden.





Med ændringerne får borgere i Frejlev, Sønderholm og Drastrup halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage. Om aftenen og i weekenderne vil der være halvtimesdrift i Frejlev og Drastrup, og timedrift i Sønderholm. Samlet set giver ændringerne bedre busforbindelser til og fra Aalborg for borgere og især de gymnasielever, der bor i Frejlev, Sønderholm og Drastrup for de samme penge som i dag.





Ruteomlægningerne sker som led i projektet Fremtidens Kollektive Trafik, der skal skabe mest mobilitet for flest mulige i Nordjylland for pengene. Beslutningerne om, hvordan projektet, og herunder også ruteomlægninger, skal udmøntes konkret, er truffet af de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.





