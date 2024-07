Spørgsmål om overimplemetering bliver afgjort efter sommerferien

LEASINGKONTRAKTER OG ANSÆTTELSESBEVISER I FØRERHUSENE:

Onsdag 24. juli 2024 kl: 10:19

Af: Redaktionen Det fremgår af en mail, som ATL og DI Transport har modtaget fra Færdselsstyrelsen, der oprindeligt havde forventet at kunne komme med en afgørelse inden sommerferien.I mailen fremgår det ifølge ATL desuden, at myndighederne er bevidste om, at EU-direktivet er blevet implementeret forskelligt i Danmarks nabolande.- Mange af vores medlemmer venter utålmodigt på en afgørelse, da den nuværende fortolkning af leasingreglerne er en ekstra byrde for virksomhederne og er med til at skabe usikkerhed og forvirring på vejene, siger branchedirektør i ATL, Lars William Wesch og fortsætter:- Men når det er sagt, er det trods alt positivt, at styrelsen og ministeriet vil se grundigt på sagen en ekstra gang.Sagen startede, da Færdselsstyrelsen tilbage i marts udgav en ny vejledning for leasingkøretøjer, hvor der som noget nyt blev stillet krav om, at lastbilchauffører skulle medbringer leasingkontrakt og ansættelsesbevis under kørslen.Det skulle forhindre, at virksomheder omgår cabotagereglerne ved at leje billige køretøjer i udlandet for at bruge dem til national kørsel.Men ifølge ATL og DI Transport, der løbende har været i kontakt med Færdselsstyrelsen, er kravet om leasingkontrakt og ansættelsesbevis både en overimplementering af EU’s regler og samtidig et helt unødvendigt skridt, da de relevante oplysninger fremgår af motorregistret, når et leasingkøretøj omregistreres til danske nummerplader.Gennem forløbet har ATL og DI Transport også opfordret myndighederne til at indføre en bødefri periode indtil, at fortolkningen af reglerne er blevet slået fast. Den opfordring har Færdselsstyrelsen ifølge ATL ikke taget klar stilling til.I stedet understreger Færdselsstyrelsen, at de nuværende regler fortsat gælder, og at politiet vil blive informeret om den videre granskning af implementeringen.