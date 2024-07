Lastvognsservice flytter til Nørre Alslev

Tirsdag 23. juli 2024 kl: 11:11

Om Nyscan A/S:

Nyscan A/S, der er tidligere var autoriseret Scania-forhandler, blev i 2018 overtaget af HEJ-Gruppen, som i dag driver flere multibrand-værksteder på Sjælland samt Lolland-Falster

Nyscan A/S har spillet en vigtig rolle for transportbranchen som Scania-forhandler i Storkøbenhavn, på Midt- og Sydsjælland samt Lolland-Falster i over end 50 år

Af: Redaktionen - Nørre Alslev på Lolland-Falster er en vigtig og strategisk godt placeret lokation inden for vores ansvarsområde, siger administrerende direktør i Nyscan A/S, Kasper Rasmussen.- Hvor andre spillere på markedet vælger at trække sig, så tror vi stadig, at nærhed til vores kunder er afgørende. Det gælder både salg, samt lokalt service af alle lastbilmærker, siger han videre.Nyscan A/S har længe planlagt en renovering af anlægget i Sakskøbing, men da et eksisterende lastvognsanlæg i Nørre Alslev blev ledig, så man hos Nyscan A/S en mere fremtidssikret og ideel løsning her.- Det nye anlæg vil give både vores medarbejdere og kunder glæde af et topmoderne lastbilanlæg, siger Kasper Rasmussen.Lokalerne i Nørre Alslev skal gennemgå en gennemgribende renovering. Det betyder, at afdelingen i Sakskøbing frem til midt i oktober holder til i Vordingborg.- Vi ser frem til at flytte til Nørre Alslev, og glæder os til at byde medarbejdere og kunder indenfor. Derfor håber vi, at både nye og gamle kunder vil tage godt imod Nyscan i Nørre Alslev, påpeger Kasper Rasmussen.