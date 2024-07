Lastbilchassiser fra Holland bliver udvidet med endnu mere plug and play

Tirsdag 23. juli 2024 kl: 10:49

Af: Redaktionen DAF introducerede sit plug and play-opbygningsprogram sidste år samtidig med, at den hollandske lastbilproducent introducerede sin komplette serie af trækkere og forvogne med tvillingmontering til on-road og off-road kørsel. Plug and play-programmet er udviklet i samarbejde med 25 førende europæiske opbyggere med det formål at optimere specifikationerne samt ordre- og opbygningsprocesserne for forvogne.

DAF udvider også plug and play-programmet, så det omfatter en række universelle fabriksforberedelser til alle andre opbyggere ud over de 25, der allerede deltager. Plug and play-mulighederne er tilgængelige til montering af fem typer dedikeret køretøjstilbehør: kroglifte, kraner, tiplade, betonkanoner og laderamper.







En betydelig vægtreduktion

Den nydesignede bagerste underkøringskofanger i 100 procent aluminium forbedrer DAF forvognenes lave egenvægt yderligere. Selv om den vejer 28 kg mindre, er underkøringskofangeren mere robust end sin forgænger i stål.





Købere af en New Generation DAF forvogn kan også vælge at kombinere robustheden i DAF's langsgående chassisbjælker med stivheden i opbygningens underramme. Yderligere chassisforstærkninger er i så fald ikke længere nødvendige og resulterer i en vægtreduktion på op til 135 kg uden at gå på kompromis med køretøjets holdbarhed og stivhed.







Nye hulmønstre

Et DAF chassis leveres normalt med et 60 mm hulmønster. Men for at opfylde de specifikke krav fra opbyggere fås der nu også et 50 mm hulmønster i hele chassisets længde. Derudover kan placeringen af mønsteret som helhed justeres, så det opfylder en opbyggers behov, selv når der skal være huller hele vejen til bagenden af chassiset.







Hos DAF Trucks peger man på, at lastbilerne er opbygningsvenlige, og at placeringen af næsten alle chassiskomponenter - og efterbehandlingssystemet til udstødningsgas - kan skræddersyes til lastbilejerens eller opbyggerens behov. Sidstnævnte kan også angive, hvilke af de tilgængelige DAF opbygningsmoduler, der skal være monteret fra fabrikken, og hvor præcist de skal være placeret. En opbygning kan derefter hurtigt og effektivt monteres på det helt flade chassis, hvilket reducerer omkostningerne og sikrer, at lastbilen hurtigt er klar til drift.





DAF tilbyder også en lang række muligheder til styring af opbygningen og forskelligt udstyr fra førerhuset - og omvendt - enten analogt eller via den særlige CAN-bus, som gør det muligt at sende signaler og advarsler til førerhuset, hvor chaufføren tydeligt kan se dem på det store digitale display.





Der er 51 ikoner og 31 tekstblokke (grøn, gul og rød) tilgængelige,som kan ledsages af forskellige opmærksomheds- eller advarselslyde.





Et komplet udvalg af programmerbare MUX-eftermarkedskontakter til styring af opbygningen fås også. Kontakterne kan placeres og grupperes i henhold til chaufførens præferencer, hvilket bidrager til øget brugervenlighed.









