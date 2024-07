Antallet af konkurser er faldet

Mandag 22. juli 2024 kl: 11:03

37 procent af de konkursamte job var i Region Hovedstaden

Af: Redaktionen (Illustration: Danmarks Statistik)Det faktiske antal konkurser i første halvår 2024 var lavere i de branchegrupper, der typisk har flest konkurser, når der sammenlignes med den samme periode i 2023. Industri og engroshandel lå 34-37 procent lavere end i 2023, erhvervsservice lå 30 procent lavere, mens byggeri, detailhandel, restauranter og transport lå 16-23 procent lavere.I første halvår lå det samlede konkursniveau for alle aktive virksomheder 21 procent lavere end i samme periode i 2023.Der var i alt 414 erklærede konkurser i juni opgjort i faktiske tal. Heraf var 191 konkurser i aktive virksomheder, der havde ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 millioner kroner. De resterende 223 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder - virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.Der blev tabt 950 job ved de 414 erklærede konkurser i juni. Region Hovedstaden stod for 37 procent af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 16 procent. Region Syddanmark stod for 19 procent, Region Midtjylland stod for 22 procent og Region Nordjylland stod for 7 procent.I andet kvartal 2024 blev i alt 2.832 job ramt af konkurs mod 3.554 i første kvartal.





Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

2023 2024

Juni Juni

antal konkurser Sæsonkorrigerede i alt 631 491 Heraf i aktive virksomheder 275 201 Faktiske i alt 588 414





Landbrug, skovbrugog fiskeri 9 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 28 28 Bygge og anlæg 120 79 Handel og transport mv. 168 119 Ejendomshandel og udlejning 23 15 Erhvervsservice 98 55 Øvrige brancher, ex. Uoplyste 142 116 Uoplyst aktivitet 0 0 Hovedstaden 275 195 Sjælland 95 49 Syddanmark 74 60 Midtjylland 102 81 Nordjylland 42 29

antal tabte fuldtidsjob I alt 1.409 950 Hovedstaden 588 348 Sjælland 176 150 Syddanmark 338 184 Midtjylland 183 205 Nordjylland 124 63





(Kilde: Danmarks Statistik)

