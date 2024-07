Signalfejl blokerer togtrafikken mellem Vendsyssel og det øvrige Jylland

Fredag 19. juli 2024 kl: 13:23

Af: Redaktionen Banedanmark arbejder på at løse fejlen, der gør, at der ikke kan køre tog over broen. En ny prognose viser, at Banedanmark ikke kan nå at reparere broen, inden den planlagt totalspærringen i for bindelse med sporombygningen på strækningen begynder fredag 26. juli. Nordjyske Jernbaner har indsat togbusser mellem Lindholm og Aalborg.