Fredag 19. juli 2024 kl: 12:32

Af: Tina Iburg og Mehrdad Mangaard Sarraf, Colliers Mehrdad Mangaard Sarraf og Tina Iburg, ColliersAarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn, og især indenfor containerfragt er havnen dominerende, idet den håndterer 71 procent af al containertrafik i de danske havne. Beslutningen om ikke at udvide Aarhus Havn rejser spørgsmål om, hvordan byen kan tilpasse sig og drage fordel af den eksisterende infrastruktur.









Status quo og fremtidsudsigter

Aarhus Havn har gennem årene oplevet en enorm vækst. Historisk set har havnen været en central brik i byens udvikling og økonomi. Med en markant øget aktivitet og en godsomsætning på næsten 400.000 containere i 2023 har Aarhus Havn positioneret sig som et af de vigtigste knudepunkter for søtransport i Skandinavien. APM Terminals overvejer nu at optimere deres faciliteter på Aarhus Havn for at øge kapaciteten med 50 procent uden at udvide arealet, hvilket kan ses som et positivt skridt i retning af at håndtere den eksisterende efterspørgsel effektivt​​​​.





Nye logistikmuligheder uden havneudvidelse

Ved at skrinlægge havneudvidelsen er det oplagt for Aarhus Kommune at kigge på lokalplanlægning af nye logistikområder nær motorvejsnettet. Dette kan fungere som aflastning og dry port for aktiviteter, der går til og fra Aarhus Havn. En sådan strategi kunne ikke kun aflaste havnen, men også skabe nye muligheder for vækst og arbejdspladser i områderne omkring motorvejsnettet.





Eksempler fra andre byer viser, at det er muligt at udvikle innovative og grønne erhvervsområder, som både understøtter lokal vækst og bæredygtighed. Nye logistikcentre kan bygges tæt på motorvejsnettet og lette presset på havnen.Konsekvenserne af en ikke-udvidet havnSelvom der er fordele ved at udvikle logistikken ved motorvejsnettet for at lette presset på havnen, er der også konsekvenser ved at undlade at udvide Aarhus Havn.









Manglen på udvidelse kan føre til kapacitetsbegrænsninger og hæmme væksten. Hvis ikke man fysisk udvider havnen er der behov for øget effektivitet og teknologiske løsninger for at opretholde og optimere havnens nuværende kapacitet. Et eksempel på dette er APM Terminals' planer om at investere i ny teknologi og kraner, som kan optimere containerhavnens drift og kapacitet betydeligt uden at kræve mere plads​​.







Havnen som vækstmotor for Aarhus Kommune

Aarhus Havn spiller en central rolle i byens økonomi og udvikling. Det er derfor afgørende, at havnen fortsat kan tiltrække investeringer og forbedre sine faciliteter for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Beslutningen om ikke at udvide havnen tvinger kommunen til at tænke kreativt. Ved at fokusere på muligheden for at udvikle nye logistikområder og optimere de eksisterende faciliteter på havnen, kan Aarhus Havn bevare sin status som landets førende indenfor containerfragt.









Med de rette investeringer og strategier kan man håbe, at havnen og byen sammen navigerer gennem de udfordringer og muligheder, som fremtiden bringer uden den tidligere planlagte havneudvidelse.









Behov for industri- og logistikkvadratmeter i Aarhus Kommune uanset havneudvidelse

Uanset om havnen kan skue en udvidelse i horisonten, er det under alle omstændigheder nødvendigt at se på udviklingen af industri- og logistikkvadratmeter i Aarhus Kommune. Sammenligner man Aarhus Kommune med den nærliggende Horsens Kommune har man fra 2. kvartal i 2021 til 2. kvartal i 2024 oplevet en betydelig stigning i lager- og produktionslokaler på ca. 23 procent, hvorimod andelen af lager- og produktionslokaler i Aarhus kun steg med ca. 5 procent i samme periode.









Stigningen i Horsens indikerer, at der er høj efterspørgsel og udvikling i Midtjylland, så hvorfor ikke drage fordel af dette i Aarhus?









Selvom udvidelsen af Aarhus Havn er sat på pause, bør det derfor ikke forhindre yderligere udvikling af kvadratmeter i og omkring byen.







