Italiensk transportvirksomhed bestiller 1.500 lastbiler hos svensk leverandør

Fredag 19. juli 2024 kl: 12:23

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Lannutti Group, der har hovedkvarter i Cuneo syd for Torino i Norditalien, råder over en flåde på over 2.500 lastbiler, der er opererer i otte europæiske lande. De nye Volvo FH Aero-lastbiler bliver alle udstyret med Volvos nye CMS-kamerasystem (Camera Monitor System), der erstatter almindelige sidespejle med forbedret aerodynamik, udsyn og sikkerhed som resultat.- I vores løbende fornyelse af Lannutti Group's lastbilflåde prioriterer vi altid køretøjer med lavt CO2-udslip i kombination med højt komfort- og sikkerhedsniveau for vores chauffører og alle øvrige trafikanter, siger Valter Lannutti, der er administrerende direktør hos Lannutti Group.- Ud over den brændstofbesparende I-Save-teknologi, der allerede er implementeret 100 procent i vores flåde, sigter vi nu mod at udnytte fordelene ved CMS-kamerasystemet og det forbedrede aerodynamiske design, siger han videre.Valter Lannutti peger på, at partnerskabet med Volvo Trucks vil give Lannutti Group mulighed for at fortsætte mod nul-emissioner.Hovedparten af de lastbiler, som Lannutti har bestilt, skal køre på bæredygtigt HVO-brændstof (Hydrotreated Vegetable Oil), der kan produceres af affaldsprodukter, og som reducerer CO2-udledningen med op til 90 procent i forhold til kørsel på fossil diesel.Hos Volvo Trucks fremhæver man, at Volvo FH Aero er udviklet med brændstofeffektivitet og sikkerhed i fokus. Det nye aerodynamiske førerhusdesign er op til fem procent mere brændstofeffektivt end sin forgænger - blandt andet på grund af en ny forlænget front. Desuden bidrager Volvo Trucks' nye CMS-kamerasystem til brændstofbesparelser takket være det aerodynamiske design, men det forbedrer også trafiksikkerheden i kraft af et forbedret direkte udsyn for chaufføren - og forbedrer også udsynet i mørke og i regnvejr.Brændstofbesparelserne med den nye Volvo FH Aero kommer oven i de seneste års effektiviseringer af drivlinen på Volvos FH-lastbiler, herunder Volvos I-Save-drivlineteknologi. Brændstofbesparelserne i Volvo FH-lastbilserien og den nye FH Aero betyder betydelige reduktioner i CO2-udledningen og driftsomkostningerne.Den nye Volvo FH Aero leveres i fire varianter - FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero med gasmotor samt FH16 Aero.De 1.500 nye Volvo FH Aero-lastbiler til Lannutti Group vil blive leveret i løbet af 2024 og 2025.