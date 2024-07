Danmark modtager 1,478 milliarder kroner i EU-støtte til danske infrastrukturprojekter

Torsdag 18. juli 2024 kl: 13:02

Af: Redaktionen EU-midlerne kommer fra EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der støtter anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet, TEN-T. Det transeuropæiske transportnet har til formål at styrke det indre marked ved blandt andet at fjerne flaskehalse og fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.Der har været stor konkurrence om EU-midlerne. Ud af 296 ansøgninger er 94 blevet godkendt til at modtage støtte.8 ud af 18 danske ansøgninger er blevet godkendt til støtte med et samlet støttebeløb på omkring 1,478 milliarder kroner.Den samlede ansøgningspulje, der fra dansk side kunne søges om støtte til ved seneste ansøgningsrunde, lå på omkring 26,3 milliarder kroner.Femern Bælt-forbindelsen modtager igen CEF-midler. Projektet tildeles ca. 1,188 milliarder kroner i støtte til det videre arbejde med anlæg af sænketunnellen.Interesserede kan se en samlet oversigt over de danske projekter, der har modtaget støtte,