- Køreprøver bliver på dansk, engelsk eller tysk

Torsdag 18. juli 2024 kl: 12:54

"Der er konstateret snyd med tolke bredt rundt i landet, og det mener jeg ikke, at man kan lukke øjnene for. Der er behov for at imødegå problemet, og jeg har derfor sammen med kørelærerbranchen aftalt at indføre nye tolkeregler som led i en generel forbedring af køreprøveafviklingen.



Det betyder, at køreprøven nu også vil blive mulig at tage på engelsk og på tysk i grænselandet. Det er en forbedring, som i sig selv vil åbne op for, at flere med utilstrækkelige danskkundskaber kan gå til køreprøve uden først at skulle skaffe sig en tolk.



Det er desuden mit udgangspunkt, at de fleste borgere, der bor og skal arbejde i Danmark, alt andet lige må forventes at kunne klare en prøve enten på dansk eller engelsk".

Af: Redaktionen I et svar på et spørgsmål fra Stinus Lindgreen (R) om snyd med tolkning ved køreprøver, skriver transportminister Thomas Danielsen 2. juli følgende: