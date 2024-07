Elektriske minibusser kommer til Paris med brint-elektrisk lastbil

Torsdag 18. juli 2024 kl: 12:04

(Foto: Toyota)

Af: Redaktionen Brintelektriske lastbil transporterer elektriske APM-minibusser til OL i Paris. APM-minibusserne - Accessible People Mover, er en fuldt elektrisk minibus med plads til op til seks passagerer.De over 3.000 køretøjer, som Toyota står for, består af elektrificerede køretøjer som eksempelvis batteri-elektriske og brintelektriske biler, busser, lastbiler samt mere individuelle løsninger til bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere.

Toyota vil på den måde sørge for mobilitet for alle, og ambitionen er, at den olympiske flåde af mobilitetsprodukter skal medvirke til at halvere den samlede udledning af CO2 under legene sammenlignet med de seneste lege i Europa.







Nogle af de sidste køretøjer i den store flåde af køretøjer er netop ankommet til den franske hovedstad. Der er tale om Accessible People Movers (APM'er), som er fuldt elektriske minibusser produceret af Toyota Caetano i Portugal.







Specielt designet til kørestolsbrugere

APM'erne har plads til seks personer, og sæderne på anden række kan foldes væk, hvis der er behov for transport af kørestolsbrugere. Toyotas APM'er er specielt designet til at understøtte alle atleter, officials, frivillige og tilskuere med fysiske handikap, inklusive kørestolsbrugere. De vil fungere som det primære transportmiddel i OL- og PL-byen samt ved de forskellige sportsarenaer.





Nogle af de i alt 250 APM'er vil også have kapacitet til at transportere mindre forsendelser, mens andre vil fungere som redningskøretøjer - hovedsageligt inden for sikkerhedszonerne under Paris 2024.







Transporten af APM'erne til Paris foregår med brintelektrisk lastbil og dermed uden udledning af CO2, kvælstoffer eller partikler under kørslen. Eneste udledning er vand og vanddampe.







Det er den franske startup-virksomhed, Hylliko, der har installeret to Toyota-brændselscellemoduler og tilhørende brinttanke på en lastbil, der ellers oprindeligt var produceret med dieselmotor. Den brintelektriske lastbil kan laste op til tre elektriske APM-minibusser på én gang, hvilket matcher en sammenligne lastbil med dieselmotor. Eftermonteringen af brintteknologi på en diesellastbil viser en af de mulige løsninger for at fremskynde den grønne omstilling i transportsektoren.





- Vi er overbevist om, at brintdrevet mobilitet er en af nøglerne til at kunne blive klimaneutral. Under de Olympiske og Paralympiske Lege vil lastbilen med den eftermonterede brintteknologi være en af mindst ti brintløsninger, der viser, hvordan en række forskellige brintdrevne produkter kan være med til at udnytte potentialet i vedvarende energikilder, siger pressechef Anders Tystrup hos Toyota Danmark.





Han skal selv til Paris og opleve den brede vifte af mobilitetsløsninger med forskellige teknologier.







- Det bliver et af de helt store udstillingsvinduer for, hvilke teknologier og hvilke mobilitetsløsninger vi vil se i fremtiden. For eksempel beholder man de 500 Toyota Mirai brintbiler fra den olympiske bilflåde i Paris efter legene og lader dem indgå i den eksisterende taxiflåde på i forvejen 1.000 brintdrevne taxier, siger Anders Tystrup.







60 procent nulemissionskøretøjer

Toyota sender udover hundredvis af brintdrevne køretøjer som eksempelvis biler, busser, lastbiler, gaffeltrucks - og motorbåde - over 1.000 fuldt elektriske køretøjer på vejene i Paris. Faktisk vil omkring 60 procent af den olympiske flåde være nulemissionskøretøjer, altså brint eller el, herunder Toyotas og Lexus' første dedikerede elbiler, Toyota bZ4X og Lexus RZ, samt de kørestolsvenlige elbiler Toyota Proace Electric og Toyota Proace Verso Electric.













