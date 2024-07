Broarbejde tæt på Brenner-passet vil påvirke godstransporten de kommende år

Torsdag 18. juli 2024 kl: 11:44

Af: Redaktionen Den tyske vognmandsorganisation Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. frygter, at godstransporten over Alperne vil bryde sammen på grund af ensretningen af trafikken over Luegbrücke. BGL opfordrer sammen med andre europæiske transportorganisationer og den internationale vejtransportorganisation, IRU, EU-Kommissionen til at sikre den frie bevægelighed for gods i de kommende år. BGL peger på, at blokafvikling og kørselsforbud ikke må udvides yderligere, men der skal findes konstruktive europæiske løsninger.Brenner-ruten, der årligt benyttes af omkring 14,3 millioner personbiler og omkring 2,5 millioner lastbiler, er en del af det transeuropæiske transportnetværk (TEN-V) og ligger på Skandinavien-Middelhavskorridoren.BGL har gennem lang tid kritiseret situationen på Brenne-ruten, som Østrig har pålagt forskellige transitrestriktioner som sommer- og vinterkørselsforbud, natkørselsforbud, sektoralt kørselsforbud og blokafviklinger.BGL peger på, at tyske transportvirksomheder i årevis har forsøgt at overføre en del af deres transporter til kombineret trafik, men at de støder på betydelige vanskeligheder. Også her har BGL gentagne gange påpeget utilstrækkelig kapacitet til en overførsel af lastbiltrafikken til jernbanen og de dermed forbundne risici for økonomien.Brenner-basistunnelen, der er en 64 kilometer lang jenrbanetunnel med to tunnelrør mellem Insbruck i Øtrig og Fortezza (Franzensfeste) for Bressanone i Sydtyrol, er stadig under opførelse, og planerne for Brenner-nordforbindelsen på tysk side er endnu ikke afsluttet. Omladningsterminaler er overbelastede og yder heller ikke væsentlig hjælp.- De tidsvinduer, hvor lastbiltransittrafik gennem Tyrol er mulig, er på grund af de mange restriktioner i de seneste år blevet stadig mindre. En afgørende løsning kan være at sprede trafikken tidsmæssigt, siger BGL's talsmand, prof. dr. Dirk Engelhardt.De europæiske transportorganisationer kræver derfor ophævelse eller lempelse af lastbil-natkørselsforbuddet for at aflaste trafikken i dagtimerne og undersøge alternativer til den ensrettede trafikføring. Her skal trafiksikkerheden tages i særlig betragtning.- Den frie bevægelighed for personer og varer er grundpillerne for et fungerende indre marked og for velstanden i Den Europæiske Union. I lyset af den europæiske dimension og vidtrækkende konsekvenser finder vi det nødvendigt, at Europa-Kommissionen tager initiativ og sammen med de østrigske myndigheder og de tilstødende nabolande arbejder på løsninger og europæisk koordinerede alternative ruter, siger Dirk Engelhardt og fortsætter:- Den alpe-krydsende trafik skal i de kommende år kunne håndteres både økonomisk og socialt ansvarligt. Vi har en fælles forpligtelse over for vores medlemsvirksomheder, og derfor er det nu desto vigtigere at kræve politisk handling.Interesserede kan læse mere om Brenner Basis-tunnel, der ventes færdig i begyndelsen af 2030'erne,Projektet er beskrevet i en brochure, som kan hentes