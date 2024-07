Udenlandsk lastbilchauffør blæste alkometeret op over 2 promille

Af: Redaktionen Her var lastbilchaufføren - en 34-årig udenlandsk mand - ramt anden parkeret lastbil og kørt ind i to sten og en gadelampe.Da politiet ankom til rastepladsen bad den 34-årige udenlandske lastbilchauffør om at blæse i et alkometer. I første omgang blæste han alkometeret op over 2, og da testen blev gentaget kort efter, var promillen steget yderligere.Den 34-årige blev herefter anholdt og sigtet for spirituskørsel, og på grund af promillens størrelse blev hans førerret inddraget og lastbilen blev beslaglagt.