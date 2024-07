Få nu fjernet 11 kg-reglen for varebilstransport

TRANSPORTORGANISATION TIL POLITIKERNE PÅ CHRISTIANSBORG:

Onsdag 3. juli 2024 kl: 13:35

Af: Redaktionen 11 kg-reglen for transport med varebiler betyder kort, at varebiler kan køre med gods i Danmakr uden at være reguleret af godskørselslovens bestemmelser, blot det enkelte stykgods ikke vejer mere end 11 kg. Kan man holde hver enkelt stykke gods under 11 kg, kan man eksempelvis køre uden om omkostningerne ved at tage vognmandskurset og at uddanne sine chauffører.Derudover stilles der ikke de samme krav, og der er heller ikke den samme kontrol, som der er med virksomheder, der har en vognmandstilladelse.- Det helt store problem med reglen er, at den giver plads til aktører, der ikke behøver at leve op til de regler, som vognmændene skal, og derfor kan de gå ind og underbyde seriøse varebilsvognmænd. Det er simpelthen ikke rimeligt, siger John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand for ITD.Den daværende transportminister Trine Bramsen (S) nedsatte for to år siden et udvalg, der skulle gå ind og se på 11 kg-reglen og komme med en anbefaling til, hvad der skulle ske med reglen, men også hvordan politiet effektivt vil kunne håndhæve reglen, samt skaffe ordentlige arbejdsvilkår for varebilschauffører.





Der var afsat seks måneder til arbejdsgruppens arbejde. Efter valget i 2021 er transportministeren skiftet fra Trine Bramsen (S) til Thomas Danielsen (V). Og der er ikke kommet nogen udmeldinger fra hverken transportministeriet eller den nuværende transportminister.





Derfor opfordrer ITD til, at politikerne nu får handlet og afskaffet 11 kg-reglen. Både fordi det efter organisationens opfattelse er en dårlig ide at erstatte en enkelt lastbil med 10 varebiler, for hvis man vil gøre noget godt for klimaet og miljøet, så er flere biler på vejene ikke nogen fordel - især ikke, når man i de store byer kæmper med stigende trængselsudfordringer. Derudover giver det ikke mening, at reglerne ikke gælder for nogle, blot fordi det enkelte stykgods, der transporteres, vejer under 11 kg.







ITD's bestyrelsesformand undrer sig over, at Danmark vælger at lave særlige regler for området, i stedet for at følge principperne i de EU-regler, som gælder for international varebilskørsel, som ifølge brancheorganisationen vil give meget mere mening.





- Den danske særregel giver mere trafik på vejene og større CO2-udledning. Samtidig rammer den de professionelle vognmænd, så jeg håber virkelig, at politikerne på Christiansborg kan blive enige om at afskaffe det her lovgivningsmæssige misfoster, understreger John A. Skovrup.





