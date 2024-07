Dobbeltdækkerbus blev sendt ud med det samme

Mandag 1. juli 2024 kl: 10:31

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Direktør Afrim Ali foran den nye Setra S531DT, der straks blev sat ind på Kombardoexpressen's rute mellem København og Rønne.Det var den tredie Setra, som Hessel Bus leverede til Alba Turist inden for en kort periode.Bussen er blandt andet udstyret med 220 volt-stik i sidevæggen ud for hver stolerække, toilet, køkken og tre køleskabe.Den nye dobbeltdækker er også udstyret med det meste inden for moderne sikkerhedsudstyr.